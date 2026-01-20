الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هجوم روسي يترك نصف مباني كييف بلا تدفئة

أحد أفراد دائرة الطوارئ يتفقد خيمة للتدفئة في كييف (رويترز)
21 يناير 2026 01:34

كييف (كالات)

أخبار ذات صلة
ترامب سيلتقي زيلينسكي اليوم
الكرملين: بوتين يلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف في موسكو
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

حرم هجوم جوّي شنّته موسكو ليل أمس مجدّداً أكثر من 5600 مبنى سكني في كييف من التدفئة وسط صقيع الشتاء وحرارة تصل إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية أمس.
وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، في منشور على «تلغرام»: «بعد هذا الهجوم، انقطعت التدفئة عن 5635 مبنى سكنياً». وقالت نائبة وزير الخارجية ماريانا بيتسا من جهتها: إن حوالى نصف كييف حالياً بلا كهرباء، ولم تغيّر روسيا سلوكها القاضي بتدمير أوكرانيا.
ويتألّف الجزء الأكبر من المدينة الواقع على الضفّة الشرقية لنهر دنيبرو من أحياء سكنية ويعاني كذلك انقطاع المياه، بحسب رئيس البلدية.
بدوره، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة على ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا بعد أن أدى هجومها الجوي الأحدث على أوكرانيا إلى قطع التدفئة عن نصف العاصمة كييف وأثر على محطات فرعية وصفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها بالغة الأهمية للسلامة النووية.
وقال زيلينسكي: إن الولايات المتحدة «لم تمتلك بعد القوة» ​لوقف روسيا، مضيفاً أن إدارة ترامب لا يزال بإمكانها تعزيز الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا أرادت ذلك.
تأتي هذه الضربات بعد حوالي عشرة أيّام من أعنف هجوم شنته موسكو على شبكة الطاقة في كييف منذ اندلاع الأزمة قبل قرابة أربع سنوات، في أسوأ نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
واستهدف القصف الذي شنّ فجر التاسع عشر من يناير منشآت الطاقة، حارماً من التدفئة 5600 ألف مبنى، أي نصف المدينة، كما انقطعت الكهرباء أيضاً عن عدّة منازل طوال أيّام فيما تواجه كييف موجة صقيع لم تشهد مثلها منذ سنوات طويلة.
وكانت السلطات الأوكرانية تحذّر منذ أيّام عدّة من هجمات روسية جديدة مكثّفة على شبكة الطاقة.
وتعرّضت مناطق أوكرانية أخرى، أبرزها أوديسا، لقصف طال منشآت الطاقة ليلاً، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.
وفي سياق آخر، قال الرئيس الأوكراني، أمس، إن القوات المسلحة في بلاده بصدد إدخال عنصر جديد لمنظومة الدفاع الجوي لتحديث نظامها المكون من مجموعات صغيرة تنشر طائرات مسيرة ​اعتراضية، وذلك في الوقت الذي تتأهب لهجمات روسية جماعية ‌جديدة.
ودعا زيلينسكي مراراً إلى تعزيز الدفاعات الجوية، بما في ذلك زيادة ⁠المساعدة من حلفاء أوكرانيا الغربيين. وقال: «⁠سيكون هناك نهج جديد لاستخدام الدفاعات الجوية من قبل القوات الجوية، فيما يتعلق ​بمجموعات إطلاق متنقلة وطائرات مسيرة اعتراضية وغيرها من أصول الدفاع الجوي قصيرة المدى، سيتم تحديث المنظومة».

هجوم روسي
روسيا
كييف
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
آخر الأخبار
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اقتصاد
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اليوم 21:02
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اقتصاد
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اليوم 21:00
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
الرياضة
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
اليوم 20:56
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
الأخبار العالمية
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 20:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©