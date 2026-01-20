4 وفيات جراء السيول في تونس

تونس (وكالات)

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم، أمس، جراء سيول اجتاحت تونس بعد هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة خلال ​أكثر من 70 عاماً في بعض ‌المناطق، وسط مخاوف من ارتفاع عدد ​القتلى.

وقال مسؤولون: إن ⁠مياه ‌الأمطار الغزيرة غمرت الشوارع والبيوت وأغرقت المركبات وعطلت الحياة اليومية في ولايات عدة من البلاد، ⁠في حين كافحت فرق الطوارئ للتعامل مع ⁠حجم السيول.

وقالت فرق الحماية المدنية: إن مناطق عدة أصبحت ​معزولة بسبب ارتفاع منسوب المياه، لا سيما في الأحياء المنخفضة.

وأُغلقت المدارس في العاصمة تونس وفي مدن عدة، مثل نابل ​وسوسة وباجة، كما جرى تعليق ‍جلسات المحاكم، وتوقف حركة النقل العام والخاص بشكل شبه كامل في بعض المناطق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة ‍على مواقع التواصل الاجتماعي ⁠سيولاً جارفة تحمل ​الحطام عبر الشوارع السكنية، مع غمر مياه البحر ​لأحياء في مدينة منزل تميم الساحلية.

وقال ‍مسؤولو الأرصاد الجوية: إن مستويات الأمطار في بعض المناطق هي الأعلى التي يجري تسجيلها منذ عام 1950.