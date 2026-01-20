الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

موسكو: إقامة دولة فلسطينية أمر مهم لتسوية الأزمة

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
21 يناير 2026 01:33

موسكو (وكالات)

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس، أن إقامة دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية لتسوية أزمة غزة، في ضوء مبادرة «مجلس السلام»، التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي لعرض نتائج عمل الدبلوماسية الروسية خلال عام 2025: «تلقينا في الآونة الأخيرة مقترحات ملموسة ومشروع ميثاق هذا الهيكل (مجلس السلام) وما إلى ذلك»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. 
وأضاف: «نحن مقتنعون أيضاً بأنه من أجل التوصل إلى تسوية طويلة الأمد في الشرق الأوسط، من الضروري تنفيذ قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية، وأود تأكيد أن هذا المعيار لا يزال ذا صلة كاملة في ضوء مبادرة الرئيس ترامب الحالية رفيعة المستوى لإنشاء «مجلس سلام».
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تشكيل «مجلس سلام» في غزة، ودعا قادة عدد من الدول، بما في ذلك روسيا الاتحادية، للانضمام إليه.

