الأربعاء 21 يناير 2026
الأخبار العالمية

إسرائيل تهدم منشآت لـ«الأونروا» في القدس الشرقية

آلات تهدم مبنى داخل مقر «الأونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة (أ ف ب)
21 يناير 2026 01:34

القدس (وكالات)

الاتحاد الأوروبي يدين هدم مقر «الأونروا» في القدس ويؤكد مواصلة دعمه للوكالة
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.. «الفارس الشهم 3» يهدي منظمة project hope سيارتي إسعاف

هدمت إسرائيل منشآت داخل مجمع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس الشرقية، أمس، بعد أن سيطرت على الموقع العام الماضي، في إجراء نددت به الوكالة بوصفه انتهاكاً للقانون الدولي.
ووسط طوق من القوات الإسرائيلية، هدمت الجرافات عدداً من المباني الكبيرة والمنشآت الأصغر داخل مجمع «الأونروا» الذي كان يعمل به ​ذات يوم عشرات من موظفي الوكالة. ولم تستخدم «الأونروا»، التي تتهمها إسرائيل بالتحيز، المجمع منذ بداية ‌العام الماضي بعد أن حذرتها إسرائيل لإخلاء جميع المباني به ووقف العمليات.
وقال جوناثان فاولر، المتحدث ​باسم «الأونروا»: إن القوات الإسرائيلية دخلت المجمع الساعة السابعة صباحاً تقريباً، وأخرجت جميع حراس الأمن به بالقوة قبل أن تدخل الجرافات لبدء هدم المباني.
وندد فيليب لازاريني، المفوض العام لـ«الأونروا»، أيضاً بعملية الهدم في بيان عبر منصة «إكس»، واصفاً إياها بأنها مستوى جديداً من التحدي الصريح والمتعمد للقانون الدولي.
وقال لازاريني: إن العملية هي أحدث حلقة في ⁠سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية ضد «الأونروا»، والتي شملت مداهمة منشأة طبية للوكالة هذا الشهر وخطة ⁠لقطع الكهرباء والماء عن منشآت «الأونروا» في الأسابيع المقبلة. وذكر بعض موظفي «الأونروا» السابقين، أن المنشآت التي تم هدمها أمس كانت تستخدم لتخزين المساعدات للضفة الغربية وغزة.
وقال حكم شهوان، رئيس مكتب «الأونروا» في ​القدس الشرقية سابقاً: «الدمار الذي يلحقه الاحتلال الإسرائيلي رسالة أخرى للعالم مفادها أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة القادرة على انتهاك القانون الدولي والإفلات من العقاب».
وأقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً في أكتوبر 2024، يحظر عمل «الأونروا» في الدولة، ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من التواصل مع الوكالة.
ونشر وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ​يظهر فيه واقفاً أمام مجمع «الأونروا»، بينما بدأت ‍جرافة بهدمه، قائلاً: «هذا يوم تاريخي، إنه يوم عيد».
وفي البيان على «إكس»، قال لازاريني: ​إن إسرائيل شنت حملة تضليل واسعة النطاق على «الأونروا».
وفي العام الماضي، داهمت بلدية القدس المجمع، قائلة: إن «الأونروا» لم تسدد ضرائب عقارية مستحقة بعد عدة إنذارات، فيما ردت «الأونروا» إنها غير مدينة للبلدية.
وتعمل «الأونروا» في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة ومعظم الدول من الأراضي التي تحتلها إسرائيل، كما تعمل أيضاً ‌في قطاع غزة والضفة الغربية وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، وتوفر التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمأوى لملايين الفلسطينيين.

الأونروا
فلسطين
إسرائيل
القدس الشرقية
القدس
القدس المحتلة
القوات الإسرائيلية
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
