الأخبار العالمية

ترامب يصل إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينزل من طائرة الرئاسة في مطار زيورخ الدولي في زيورخ، سويسرا.
21 يناير 2026 14:45

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سويسرا بعد تأخر بسبب مشكلة بسيطة في الطائرة الرئاسية استلزمت العودة إلى واشنطن لتغيير الطائرة.
ومن المقرر أن يتحدث ترامب أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا اليوم الأربعاء.

وأفادت وسائل إعلام أميركية اليوم الأربعاء، نقلا عن صحفيين مرافقين، أن طائرة بديلة تقل ترامب ومرافقيه أقلعت بعد منتصف الليل بقليل في واشنطن وهي طريقها إلى سويسرا.
وعادت الطائرة الحكومية بعد وقت قصير من إقلاعها مساء أمس الثلاثاء بسبب مشكلات فنية، إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة بالقرب من العاصمة الأميركية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن قرار العودة اتخذ بعد الإقلاع عندما رصد الطاقم على متن الطائرة "مشكلة كهربائية بسيطة"، وقرر العودة من قبيل "الحذر الشديد".
وأفاد مراسل كان على متن الطائرة بأن الأضواء في مقصورة الصحفيين انقطعت لفترة وجيزة بعد الإقلاع، من دون تقديم تفسير فوري حينها. وبعد مرور نحو نصف ساعة على الرحلة، أبلغ الصحفيون بأن الطائرة ستعود أدراجها.

