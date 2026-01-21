الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي مستعد لتوقيع اتفاق شراكة أمنية مع الهند

الاتحاد الأوروبي مستعد لتوقيع اتفاق شراكة أمنية مع الهند
21 يناير 2026 23:26

أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتوقيع اتفاق شراكة في مجال الأمن والدفاع مع نيودلهي، بحسب ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، قبيل قمة مرتقبة في العاصمة الهندية.

وقالت كالاس أمام النوّاب الأوروبيين في ستراسبورغ «اتفقنا اليوم على المضي قدما مع إبرام شراكة جديدة للأمن والدفاع بين الاتحاد الأوروبي والهند، تشمل على سبيل التعداد الأمن البحري والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب».

ومن المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، يرافقها رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الهند يومي 26 و27 يناير، وقد يتم خلال هذه الزيارة توقيع اتفاق تجاري واسع النطاق، إضافة إلى شراكة دفاعية.

وقالت كالاس «تشهد العلاقات بين الهند والاتحاد الأوروبي تقاربا في وقت يتعرض فيه النظام العالمي القائم على قواعد لضغوط غير مسبوقة»، مؤكّدة أن الطرفين «يسعيان إلى استكمال المفاوضات حول اتفاق التجارة الحرّة بين الاتحاد الأوروبي والهند».

أخبار ذات صلة
طاقة الرياح والشمس تتجاوز الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء للمرة الأولى
ترامب يلغي تهديده بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية

وبحسب بروكسل، من شأن هذا الاتفاق أن يكون الأكبر من نوعه في العالم، إذ سيفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الهندية والأوروبية لتسويق منتجاتها، في ظل الرسوم الجمركية التي أقرّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما يسعى الطرفان إلى التوصل إلى بروتوكول اتفاق في مجال التنقل، من شأنه تسهيل حركة العمال الموسميين والطلاب والباحثين والمهنيين من ذوي الكفاءات العالية، وفق ما ذكرت كالاس.

وتأمل الهند أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز توظيف مهندسي تقنية المعلومات وغيرهم من المتخصصين في مجالات التكنولوجيا داخل أوروبا.

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
الهند
كايا كالاس
مكافحة الإرهاب
الأمن السيبراني
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لايين
آخر الأخبار
مهرجان الظفرة للكتاب يحتفي بتجارب فنية واعدة
التعليم والمعرفة
مهرجان الظفرة للكتاب يحتفي بتجارب فنية واعدة
اليوم 12:50
«موانئ دبي العالمية» تكشف تفاصيل «منطقة دبي للأغذية»
اقتصاد
«موانئ دبي العالمية» تكشف تفاصيل «منطقة دبي للأغذية»
اليوم 12:50
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
التعليم والمعرفة
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
اليوم 12:39
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
علوم الدار
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
اليوم 12:33
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
الرياضة
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©