العراق يباشر محاكمة معتقلي «داعش» المُرحَّلِين من سوريا

هدى جاسم (بغداد)

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، أن القضاء العراقي سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين من عناصر «داعش» الذين سيتم تسلمهم من سوريا وإيداعهم المؤسسات الإصلاحية العراقية المختصة.

وشدد المجلس، في بيان صحفي، على «توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة أصولياً من قبل عناصر داعش وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، لغرض تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية».

وأكّد المجلس، أن «جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعين لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستطبق بحقهم الإجراءات القانونية من دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق».