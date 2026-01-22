الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق يباشر محاكمة معتقلي «داعش» المُرحَّلِين من سوريا

انتشار قوات الأمن السورية في محيط مخيم الهول بالحسكة (رويترز)
23 يناير 2026 01:18

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
«الجامعة العربية»: رفض إسرائيل الانسحاب من سوريا ولبنان «تهديد خطير» لأمن المنطقة
الجيش الأميركي ينقل معتقلي «داعش» من سوريا إلى العراق

أعلن مجلس القضاء الأعلى  في العراق، أمس، أن القضاء العراقي سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين من عناصر «داعش» الذين سيتم تسلمهم من سوريا وإيداعهم المؤسسات الإصلاحية العراقية المختصة.
وشدد المجلس، في بيان صحفي، على «توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة أصولياً من قبل عناصر داعش وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، لغرض تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية». 
وأكّد المجلس، أن «جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعين لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستطبق بحقهم الإجراءات القانونية من دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق».

العراق
سوريا
داعش
القضاء العراقي
مجلس القضاء الأعلى
مجلس القضاء الأعلى في العراق
مجلس القضاء الأعلى العراقي
الجرائم الإرهابية
آخر الأخبار
على هامش دافوس.. تكريم الشيخة شما بنت محمد بجائزة «world woman hero 2026»
علوم الدار
على هامش دافوس.. تكريم الشيخة شما بنت محمد بجائزة «world woman hero 2026»
اليوم 20:58
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الرياضة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
اليوم 20:45
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اقتصاد
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اليوم 20:38
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
الرياضة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
اليوم 20:26
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
الرياضة
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©