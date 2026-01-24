الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يهدد كندا برسوم جمركية بنسبة 100%

ترامب يهدد كندا برسوم جمركية بنسبة 100%
24 يناير 2026 20:51

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، كندا من أنه في حال إبرامها اتفاقا تجاريا مع الصين، سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على جميع البضائع الواردة منها.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية «تروث سوشال»: «إذا كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعتقد أنه سيجعل كندا منفذا لتصدير البضائع والمنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة، فهو مخطئ تماما».

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وجارتها الشمالية توتراً منذ الولاية الثانية لترامب قبل نحو عام، وسط خلافات حول التجارة.

وخلال زيارة إلى بكين الأسبوع الماضي أشاد كارني بـ«شراكة استراتيجية جديدة» مع الصين أسفرت عن «اتفاق تجاري مبدئي ولكنه تاريخي» لخفض الرسوم الجمركية، إلا أن ترامب حذر من عواقب وخيمة في حال تنفيذ هذا الاتفاق.

وقال ترامب «ستبتلع الصين كندا بالكامل، بما في ذلك تدمير أعمالها التجارية ونسيجها الاجتماعي وأسلوب حياتها بشكل عام».

وأضاف «إذا أبرمت كندا اتفاقا مع الصين، فستُفرض فورا تعريفة جمركية بنسبة 100% على جميع البضائع والمنتجات الكندية الواردة إلى الولايات المتحدة».

 

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
أميركا
الولايات المتحدة
الصين
كندا
الرسوم الجمركية
التجارة
مارك كارني
