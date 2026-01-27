مقتل 7 جنود نيجيريين بهجوم مسلح

مايدوجوري (وكالات)



قال مصدران أمنيان إن إرهابيين يشتبه أنهم من جماعة بوكو حرام قتلوا سبعة جنود نيجيريين وأسروا 13 آخرين بينهم قائدهم أمس في ولاية بورنو ​بشمال شرق البلاد.

وأضاف المصدران أن الجنود كانوا ‌في دورية بمنطقة داماساك في بورنو عندما ⁠واجههم ‌المسلحون. وأضافا أن سبعة جنود قتلوا في معركة بالأسلحة النارية، لكن 13 جندياً بينهم قائد ⁠الدورية وهو برتبة ميجر وقعوا في الأسر. كما قالا إن فريق إنقاذ ‍عسكرياً عثر منذ ذلك الحين على جثث الجنود السبعة القتلى، لكنه لم يحدد بعد مكان الجنود المفقودين. ولم يرد ‍متحدث باسم الجيش النيجيري حتى ⁠الآن على طلب ​للتعليق.

وبدأ الجيش النيجيري هجوماً ضد الإرهابيين في الشمال الشرقي هذا العام، ​متوغلاً في المناطق التي كانت تحت ‍سيطرة متمردين.

ورغم الهجمات المتكررة، واصلت بوكو حرام وجماعات منشقة عنها شن هجمات واسعة النطاق، مستغلة صعوبة التضاريس وسهولة اختراق الحدود الإقليمية والوجود المحدود للدولة في أجزاء من ‌الشمال الشرقي القاحل.