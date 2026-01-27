ترامب: وزيرة الأمن الداخلي باقية في منصبها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ستبقى في منصبها، رداً على مطالبات برحيلها، معتبراً أنها تقوم "بعمل جيد جداً".

وأجاب ترامب بالنفي على سؤال وجهته إحدى الصحفيات عن احتمال مغادرة نويم للإدارة، قائلاً: "لا".

وبعد مقتل المواطن الأميركي أليكس بريتي برصاص عناصر من شرطة الهجرة، سارعت وزيرة الأمن الداخلي إلى الدفاع عن عناصر القوة المنتشرين في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ضمن حملة لمكافحة الهجرة غير النظامية، مؤكدة أنهم أطلقوا النار دفاعاً عن النفس.

وأوردت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الأميركي كان غير راضٍ عن رد فعل نويم على الواقعة.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنه التقى بالوزيرة لمدة ساعتين مساء الاثنين.