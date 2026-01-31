الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
سبيس إكس تسعى للحصول على موافقة لبناء مجموعة مراكز بيانات في الفضاء

سبيس إكس تسعى للحصول على موافقة لبناء مجموعة مراكز بيانات في الفضاء
1 فبراير 2026 00:55

 تطلب سبيس إكس التصريح بإطلاق مليون قمر اصطناعي إلى مدار الأرض لتنفيذ أحدث فكرة لإيلون ماسك لوضع مراكز بيانات في الفضاء للقيام بعمليات حوسبية معقدة للذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت. 
وذكرت سبيس إكس في ملف أرسلته إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية في ساعة متأخرة من أمس الجمعة إنها تشكل شبكة تعمل بالطاقة الشمسية كي "تواكب النمو الهائل لمطالب مجال البيانات الذي يأتي مدفوعا بالذكاء الاصطناعي".
وكتبت سبيس إكس في الملف: "إن إنشاء مجموعة من مليون قمر اصطناعي تعمل في مراكز البيانات حول مدار الأرض هي أول خطوة لنصبح حضارة في المستوى الثاني وفقا لمقياس كارداشيف، وهو مستوى يمكنه التحكم في طاقة الشمس بأكملها، مع دعم تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي لمليارات الأشخاص اليوم وضمان مستقل على كواكب متعددة للبشرية بين النجوم".

المصدر: د ب أ
سبيس إكس
