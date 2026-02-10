الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«يونيفيل»: سحب معظم عناصرنا من جنوب لبنان منتصف 2027

مركبة مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام «يونيفيل» تقوم بدورية في جنوب لبنان (أ ف ب)
11 فبراير 2026 01:13

بيروت (وكالات)

تعتزم قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» سحب معظم قواتها من لبنان بحلول منتصف عام 2027، وفق ما أفادت المتحدثة باسمها أمس، مع انتهاء تفويضها نهاية العام الحالي.
وتعمل قوة اليونيفيل، التي تنتشر منذ عام 1978 في الجنوب، كقوة فصل بين لبنان وإسرائيل.
وقالت المتحدثة باسم القوة الدولية، كانديس أرديل: «تعتزم قوة يونيفيل تقليص وسحب جميع أو معظم عناصرها النظاميين بحلول منتصف عام 2027»، على أن تنجزه تماماً بنهاية العام.
وقرر مجلس الأمن الدولي في 28 أغسطس 2025 تمديد تفويض اليونيفيل لمرة أخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة اعتباراً من 31 ديسمبر 2026 ضمن مهلة عام واحد. بعد انتهاء عملياتها نهاية العام الحالي، ستبدأ القوة الدولية، وفق أرديل، «عملية سحب الأفراد والمعدات، ونقل مواقعنا إلى السلطات اللبنانية»، على أن تضطلع بعد ذلك بمهام محدودة، تشمل حماية أفراد الأمم المتحدة والأصول، ودعم المغادرة الآمنة للعديد والعتاد.
ويبلغ قوام القوة الدولية حالياً في جنوب لبنان نحو 7500 جندي من 48 دولة، بعدما خفّضت خلال الأشهر الأخيرة عديدها بنحو ألفي عنصر، على أن يغادر 200 آخرون بحلول شهر مايو، وفق أرديل.

جنوب لبنان
لبنان
أزمة لبنان
لبنان وإسرائيل
الأمم المتحدة
اليونيفيل
