الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«يونيسف»: الوقت ينفد أمام أطفال السودان

أطفال سودانيون أثناء عبور الحدود بين السودان وتشاد (أرشيفية)
11 فبراير 2026 01:13

جنيف (وكالات)

حذّرت الأمم المتحدة، أمس، من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.
وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، بحسب ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات. وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» ريكاردو بيريز: إن الوضع يتدهور بالنسبة للأطفال يوماً بعد يوم، محذّراً من أن «الوقت ينفد أمامهم».
وفي أجزاء من شمال دارفور، يعاني أكثر من نصف الأطفال من سوء التغذية الحاد، بحسب ما أفاد خلال مؤتمر صحافي في جنيف. وأوضح أن «الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً: الأصغر سناً وحجماً والأكثر ضعفاً، وهو أمر ينتشر في السودان».
وحذّر من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية. 

