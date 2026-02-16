الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نيوزيلندا.. عاصفة قوية تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف

منطقة سكنية في ولنجتون، نيوزيلندا
16 فبراير 2026 07:34

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية اليوم الاثنين في تعطيل الرحلات ​الجوية والقطارات والعبارات، وأجبرت السلطات على إغلاق الطرق في أجزاء من الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا وأدت ⁠إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من ​السكان.
وأعلن المطار إلغاء أو تأجيل ​معظم ‌الرحلات الجوية من ⁠وإلى ولنجتون، ​عاصمة البلاد، صباح اليوم الاثنين. وأفادت وسائل الإعلام بأن شركة طيران نيوزيلندا أوقفت عملياتها في مطارات ولنجتون ونابيير وبالمرستون ‌نورث.
وقالت السلطات إن الكهرباء انقطعت عن ‌أكثر من 30 ألف عقار، بما في ذلك حوالي 10 آلاف عميل ​في ولنجتون. وحثت السلطات سائقي السيارات في جميع أنحاء منطقة ولنجتون على الابتعاد عن الطرق، في حين أغلقت عدة مدارس أبوابها بينما ‌تتعامل فرق الطوارئ مع ​الأضرار الواسعة النطاق.
وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت أحياء شبه ريفية مغمورة بالمياه ومنازل مغمورة وأجزاء من الطرق ​منهارة بعد ‌انحسار ⁠المياه. ومنذ ‌مطلع الأسبوع، يجتاح ‌نظام ضغط منخفض متزايد عدة مناطق شرقي الجزيرة الشمالية عدة مصحوبا بأمطار ⁠غزيرة وعواصف شديدة. وتم العثور على رجل ​ميت يوم السبت في سيارة مغمورة بالمياه على الطريق السريع.
ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة نحو الجزيرة الجنوبية غدا الثلاثاء، في حين حذرت السلطات ​من مزيد من الاضطرابات.

أخبار ذات صلة
عاصفة عنيفة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف في نيوزيلندا
نيوزيلندا... انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل بسبب الطقس السيئ
المصدر: وكالات
ولنجتون
عاصفة
نيوزيلندا
الرحلات الجوية
انقطاع الكهرباء
آخر الأخبار
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
الرياضة
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
اليوم 12:05
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اقتصاد
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اليوم 12:02
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©