السبت 21 فبراير 2026
الأخبار العالمية

البيت الأبيض يحدد موعد زيارة ترامب إلى الصين

علما الصين وأميركا
20 فبراير 2026 21:22

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور الصين في ​الفترة من 31 مارس إلى الثاني من أبريل، مما يحدد موعدا للقاء منتظر بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم.
وتوقع المسؤول أن يلتقي ​ترامب مع الرئيس الصيني شي جين ​بينغ ‌في إطار زيارته المطولة، وذلك ⁠في ​وقت يدرس فيه الجانبان إمكان تمديد هدنة تجارية أوقفت تصعيد الرسوم الجمركية. ورفض المسؤول الكشف عن اسمه.
وقال ترامب، لقادة أجانب أمس الخميس ‌عن زيارته إلى الصين "ستكون زيارة مثيرة للغاية. علينا أن نقدم أكبر عرض شهدته الصين ​في تاريخها".
وستمثل هذه الزيارة أول محادثات بين الزعيمين منذ فبراير وأول اجتماع شخصي بينهما منذ أكتوبر حين التقيا في كوريا الجنوبية، حيث وافق ترامب ‌على خفض الرسوم الجمركية على ​الصين مقابل أمور منها أن تستأنف بكين شراء فول الصويا من الولايات المتحدة وتضمن استمرار تدفق ​صادرات المعادن النادرة.

المصدر: رويترز
