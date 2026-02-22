زلزال عنيف يضرب ساحل ماليزيا

هز زلزال شديد بلغت قوته 7,1 درجات على مقياس ريختر في وقت مبكر الاثنين (بالتوقيت المحلي) قبالة ولاية "صباح" الواقعة في جزيرة بورنيو في ماليزيا، بحسب ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وحُدد مركز الزلزال على بعد أقل من مئة كلم (62 ميلا) شمال شرق مدينة كوتا كينابالو، عاصمة الولاية وعلى عمق يناهز 619,8 كيلومترا، وفق المصدر نفسه.

وقع الزلزال في الساعة 12,57 الاثنين (16,57 ت غ الأحد).

وأورد المعهد الأميركي أن احتمال وقوع إصابات أو أضرار محدود، ولم يصدر المركز الأميركي للتحذير من تسونامي أي تنبيه، عازيا ذلك إلى عمق مركز الزلزال.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الماليزية إنها ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مقدّرة قوة الزلزال ب6,8 درجات.

وأضافت أن سكان الساحل الغربي لولاية صباح وآخرين في مناطق من ولاية ساراواك شعروا بهزات أرضية.