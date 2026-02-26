الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسيّرة مجهولة تحلّق قرب حاملة طائرات في مياه السويد

حاملة الطائرات الفرنسية العملاقة شارل ديغول
26 فبراير 2026 21:41

شوّش الجيش السويدي على طائرة مسيّرة مجهولة حلّقت على مقربة من حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" أثناء وجودها في المياه السويدية، أمس الأربعاء، بحسب ما أفادت القوات المسلحة في البلدين اليوم الخميس.
وقال غيوم فرنيه المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية "تعرّضت طائرة مسيّرة للتشويش من نظام سويدي على بعد نحو سبعة أميال بحرية من شارل ديغول. عمل النظام السويدي بشكل مثالي، وهذا الأمر لم يؤثر على النشاطات على متن" حاملة الطائرات.
ووقع الحادث في مضيق "أوريسند" قرب مدينة مالمو السويدية حيث توقفت حاملة الطائرات الأربعاء، بحسب ما أفاد الجيش السويدي.

المصدر: آ ف ب
