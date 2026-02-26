الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: ملايين المدنيين محرومون من الخدمات الأساسية في السودان

أم سودانية وأطفالها يجلسون في مأوى مؤقت في جنوب كردفان بالسودان (من المصدر)
27 فبراير 2026 02:32

أحمد مراد (القاهرة)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين في السودان زاد بأكثر من الضعفين في 2025
الإمارات تدين الانتهاكات كافة ضد المدنيين في السودان

أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدنان حزام، أن الحرب الأهلية في السودان أدت إلى تعطيل وتدمير البنية التحتية الحيوية، لا سيما المستشفيات والمراكز الصحية وشبكات المياه، مما تسبب في عجز المرافق الصحية عن أداء مهامها بشكل طبيعي، وحرمان ملايين المدنيين من الخدمات الأساسية، محذراً من خطورة تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، إذ تبقى قرى وبلدات عديدة بلا إمدادات غذائية لفترات طويلة.
وأوضح حزام في تصريح لـ «الاتحاد»، أن ملايين السودانيين محرومون من أبسط مقومات الحياة، في ظل تدهور الخدمات الأساسية وانقطاع آلاف النازحين عن عائلاتهم، مما يتطلب تحركاً عاجلاً وحاسماً يضع حداً لهذا الانهيار الإنساني، مشيراً إلى أن حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون في السودان يفوق الوصف.
ولفت إلى أن النزاع المسلح الدائر في السودان يُعد من أكثر النزاعات المعاصرة تأثيراً من حيث موجات النزوح الواسعة والتحديات الإنسانية القاسية، داعياً إلى تسريع وتيرة الاستجابة الإنسانية للأزمة المتفاقمة التي يعيشها ملايين السودانيين، مؤكداً أن حجم المعاناة يتطلب جهوداً مضاعفة وتنسيقاً أكبر بين مختلف الأطراف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من دون تأخير. وذكر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة يتطلب حواراً متواصلاً لضمان مرور آمن ومستدام، والوصول إلى المجتمعات التي قلب النزاع حياتها رأساً على عقب، مشدداً على ضرورة ضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير الحماية الكاملة لهم حتى يتمكنوا من الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً في المناطق المتأثرة بالقتال. 
وتابع: «إن استمرار العوائق الأمنية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق يحولان من دون تمكين العديد من المجتمعات المتضررة من الحصول على المساعدات الضرورية التي تمس بقاءهم اليومي»، مؤكداً أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ملتزمة بتوسيع نطاق عملياتها لتشمل جميع المتضررين في أنحاء السودان، من دون تمييز، انسجاماً مع مبادئها الإنسانية القائمة على الحياد وعدم التحيز. وطالب حزام أطراف النزاع باحترام المرافق الطبية والعاملين الصحيين، وعدم استهدافهم أو تعطيل مهامهم تحت أي ظرف، باعتبارهم يؤدون دوراً إنسانياً منقذاً للحياة.

الصليب الأحمر
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الحرب في السودان
الصراع في السودان
السودان
الأزمة السودانية
أزمة السودان
الشعب السوداني
الحرب الأهلية
آخر الأخبار
9 أشواط ترسم الأمسية.. «سوبر ساترداي» بروفة «كأس دبي العالمي»
الرياضة
9 أشواط ترسم الأمسية.. «سوبر ساترداي» بروفة «كأس دبي العالمي»
اليوم 11:45
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
الرياضة
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
اليوم 11:26
زلزال قوي يضرب بيرو
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بيرو
اليوم 11:11
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
الرياضة
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:54
الشيخة شما بنت محمد تعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
التعليم والمعرفة
تزامناً مع «عام الأسرة».. الشيخة شما بنت محمد تُعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
اليوم 10:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©