غارات إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (أرشيفية)
1 مارس 2026 04:47

بيروت (الاتحاد)

شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات جنوبي لبنان، أمس، في خرق جديد لاتفاق إطلاق النار الموقع بين لبنان وإسرائيل.
وأفادت تقارير إعلامية بأن غارات إسرائيلية استهدفت وادي برغر وبلدة سجد ومحيط بلدة بلاط-مرجعيون جنوبي لبنان، كما استهدفت غارتان أخريان محيط بلدة السريري جنوبي لبنان.
وأضافت التقارير أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تحليقها في أجواء جنوبي لبنان. وأشارت إلى أنه لم يُذكَر حتى الآن وقوع إصابات؛ نظراً لأن معظم الغارات استهدفت مناطق مفتوحة وسط الغابات والتلال. وذكرت تقارير لبنانية أن طائرات الاحتلال استهدفت بسلسلة غارات مرتفعات بإقليم التفاح في جنوب لبنان.
يأتي ذلك في ظل استمرار الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، حيث تواصل إسرائيل شن هجمات متفرقة في الجنوب اللبناني، واحتلال عدد من التلال والمناطق اللبنانية منذ الحرب الأخيرة.
وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين خلال عدوانها على لبنان، الذي بدأ في أكتوبر 2023، قبل أن يتحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

