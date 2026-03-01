الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إصابة 4 أشخاص باستهداف ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان

إصابة 4 أشخاص باستهداف ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
1 مارس 2026 15:49

أصيب 4 أشخاص بجراح إثر استهداف ناقلة نفط شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم شمال سلطنة عمان.

وأعلن مركز الأمن البحري العماني، في بيان اليوم بثته (وكالة الأنباء العمانية) تعرض ناقلة النفط (SKYLIGHT) والتي تحمل علم جمهورية (بالاو) للاستهداف، على بعد 5 أميال بحرية شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم.. موضحا أن تم إخلاء طاقمها المكون من 20 شخصا.

وذكر أنه تم نقل الجرحى لتلقي العلاج اللازم مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ نفذت بالتنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية بما يعكس الجاهزية للتعامل مع الحوادث البحرية في سلطنة عمان.

المصدر: وام
النفط
سلطنة عمان
