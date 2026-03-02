الاتحاد الأوروبي: انتهاك إيران لسيادة دول المنطقة أمر لا يغتفر

بروكسل (الاتحاد، وكالات)



قال الاتحاد الأوروبي إن الشرق الأوسط سيتعرض لخسائر فادحة جرّاء أي حرب طويلة الأمد، وأشار إلى أنه يتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة في إيران والمنطقة.

وأضاف الاتحاد، في بيان، أن هجمات إيران وانتهاكها لسيادة عدد من دول المنطقة «أمر لا يغتفر».

وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه لأي جهود تستهدف احتواء الأمر والتوصل إلى حل دائم يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وشدد الاتحاد على ضرورة الحفاظ على الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وعدم تعطيل الممرات المائية الحيوية، خاصة عبر مضيق هرمز.

كما قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة ⁠الخارجية ‌في الاتحاد الأوروبي، إن ​الدول الأعضاء ⁠في التكتل، وعددها 27، دعت، أمس، إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط ​النفس والاحترام الكامل للقانون الدولي في الصراع الخاص ⁠بإيران وفي ​أنحاء الشرق ​الأوسط».

وذكرت كالاس، في بيان آخر ‌صادر باسم جميع ​الدول الأعضاء ⁠في الاتحاد الأوروبي: «ندعو ​إلى التحلي ⁠بأقصى ‌درجات ضبط النفس وحماية المدنيين والاحترام الكامل ‌للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ ميثاق ​الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي».

وفي سياق متصل، عبّر قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك، عن «استيائهم الشديد» إزاء الهجمات الصاروخية العشوائية التي شنتها إيران، وقالوا إنهم «سيتخذون خطوات للدفاع عن مصالحنا ومصالح حلفائنا في المنطقة».

وجاء في البيان: «ربما تتمثل الخطوات في تمكين اتخاذ إجراءات دفاعية ضرورية ومتناسبة لتدمير قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيَّرة من مصدرها».

إلى ذلك، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريغون، أمس، أن «باريس على استعداد لإجلاء رعاياها من الشرق الأوسط حين يسمح الوضع بذلك». وقالت المتحدثة: «إننا على استعداد للقيام بعمليات إجلاء لموطنينا الراغبين بذلك حين يسمح الوضع بذلك»، رداً على سؤال بهذا الصدد خلال برنامج سياسي تبثه وسائل إعلام محلية.