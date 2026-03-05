الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

السيسي: مصر في حالة "شبه طوارئ"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
6 مارس 2026 01:23

ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تعيش حالة "شبه طوارئ" على صعيد الاقتصاد نتيجة الوضع الراهن في المنطقة.
خلال فعالية في الأكاديمية العسكرية، قال السيسي إن "الأزمة الحالية قد تترتب عليها بعض التداعيات على الأسعار"، محذرا من "إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري"، وفق بيان صادر عن المتحدث باسمه.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، حذر السيسي من أن الوضع الراهن قد يلحق ضررا بقناة السويس، الممر المائي الحيوي في المنطقة.
وأوضح السيسي الخميس أن مصر "لا تزال تحاول القيام بجهود وساطة مخلصة وأمينة لوقف الحرب لأن استمرارها ستكون له ضريبة كبيرة".

المصدر: وكالات
عبد الفتاح السيسي
منطقة الشرق الأوسط
التطورات الإقليمية
