تونس: تفكيك 62 خلية إرهابية في 2025

تونس (وكالات)



أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن فككت 62 خلية إرهابية واعتقلت أكثر من ألفي شخص متورط في قضايا إرهابية في 2025.

وهذه أحدث بيانات تصدرها الوزارة بشأن مكافحة الإرهاب، ونشرتها أمس وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وتتضمن البيانات تسجيل 2058 جريمة إرهابية واعتقال 863 عنصراً إرهابياً مفتش عنه في 2025.

وتعرضت تونس لهجمات إرهابية قبل نحو عقد، استهدفت خصوصاً سياحاً في متحف باردو ونزل بمدينة سوسة وحافلة للأمن الرئاسي في العاصمة، تسببت في وفاة أكثر من 70 شخصاً. ولكن العمليات الإرهابية شهدت انحسارا في الأعوام التالية. ونقلت الوكالة عن مصادر في الداخلية قولها إن «الوضع الأمني العام في البلاد يتسم بحالة من الاستقرار النسبي بعد سلسلة من النجاحات الأمنية التي أدت إلى إفشال وإحباط المخططات الإرهابية، وبالتالي تراجع المخاطر المتأتية من التنظيمات الإرهابية».