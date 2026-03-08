الجيش النيجيري يقتل 45 مسلحاً

كاتسينا (وكالات)
ذكر بيان صادر عن حكومة ولاية كاتسينا في نيجيريا، أمس، أن ما لا يقل عن 45 مسلحاً قتلوا في اشتباك مع القوات النيجيرية في منطقة دانموسا بالولاية الواقعة في الشمال.
وأوضح البيان أن أعمال العنف أعقبت هجوماً شنته عصابات مسلحة من ولاية زامفارا المجاورة، التي دخلت قرية بمنطقة موساوا في الخامس من الشهر الجاري.
وأضاف أن المهاجمين عادوا في اليوم التالي وواجهوا القوات المتمركزة في قاعدة العمليات الأمامية للجيش في دان علي بالقرب من حي مايدابينو، مما أدى إلى اشتباك قتل فيه الجيش 45 من المهاجمين. وأضاف البيان أن ضابطاً في الجيش وجنديين لقوا حتفهم في الاشتباك.