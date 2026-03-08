الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش النيجيري يقتل 45 مسلحاً

قوة من الجيش النيجيري (أرشيفية)
8 مارس 2026 04:36

كاتسينا (وكالات)

ذكر بيان صادر عن حكومة ​ولاية كاتسينا في نيجيريا، أمس، أن ما لا ⁠يقل عن 45 مسلحاً قتلوا ​في اشتباك مع ​القوات ‌النيجيرية في ⁠منطقة ​دانموسا بالولاية الواقعة في الشمال.
وأوضح البيان أن أعمال العنف أعقبت هجوماً ‌شنته عصابات مسلحة من ولاية ‌زامفارا المجاورة، التي دخلت قرية بمنطقة ​موساوا في الخامس من الشهر الجاري.
وأضاف أن المهاجمين عادوا في ‌اليوم التالي ​وواجهوا القوات المتمركزة في قاعدة العمليات الأمامية للجيش في دان ​علي ‌بالقرب ⁠من حي ‌مايدابينو، ‌مما أدى إلى اشتباك قتل ⁠فيه الجيش 45 من ​المهاجمين. وأضاف البيان أن ضابطاً في الجيش وجنديين لقوا حتفهم في الاشتباك.

نيجيريا
الجيش النيجيري
