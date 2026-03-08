السعودية: حالتا وفاة و12 إصابة إثر سقوط مقذوف عسكري

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الرسمي للدفاع المدني تسجيل حالتي وفاة و12 إصابة في محافظة الخرج إثر سقوط مقذوف عسكري، اليوم الأحد.

وقال المتحدث إن "الدفىاع المدني باشر سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج، نتج عنه حالتا وفاة من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، وإصابة (12) مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية وأضرار مادية".

وشدّد المتحدث على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع "اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة".