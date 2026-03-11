إجلاء 20 شخصاً من سفينة تايلاندية تعرضت للاستهداف قبالة سواحل عُمان

مسقط (الاتحاد)

أجلت السلطات البحرية العُمانية أمس، 20 شخصاً بعد تعرض سفينة تجارية تحمل علَم تايلاند إلى الاستهداف على بعد 13 ميلاً بحرياً من سواحل عُمان.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن مركز الأمن البحري تلقى بلاغاً يفيد بتعرض السفينة التجارية (MAYUREE NAREE) التي ترفع علَم مملكة تايلاند للاستهداف، وذلك على بعد 13 ميلاً بحرياً من سواحل سلطنة عُمان، مما أسفر عن اندلاع حريق في غرفة المحركات الرئيسة.

وأشارت الوكالة إلى أن إحدى سفن البحرية السلطانية العُمانية قامت بإجلاء 20 شخصاً يحملون الجنسية التايلاندية من السفينة مع وجود إصابات متفاوتة بين أفراد الطاقم.