الخميس 12 مارس 2026
الأخبار العالمية

إجلاء 20 شخصاً من سفينة تايلاندية تعرضت للاستهداف قبالة سواحل عُمان

سفينة تجارية تبحر قرب مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
12 مارس 2026 03:51

مسقط (الاتحاد)

اعتداء إيراني غاشم يستهدف خزانات الوقود في ميناء صلالة
عُمان: إسقاط طائرات مسيرة عدة دون تسجيل أي خسائر بشرية

أجلت السلطات البحرية العُمانية أمس، 20 شخصاً بعد تعرض سفينة تجارية تحمل علَم تايلاند إلى الاستهداف على بعد 13 ميلاً بحرياً من سواحل عُمان.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن مركز الأمن البحري تلقى بلاغاً يفيد بتعرض السفينة التجارية (MAYUREE NAREE) التي ترفع علَم مملكة تايلاند للاستهداف، وذلك على بعد 13 ميلاً بحرياً من سواحل سلطنة عُمان، مما أسفر عن اندلاع حريق في غرفة المحركات الرئيسة.
وأشارت الوكالة إلى أن إحدى سفن البحرية السلطانية العُمانية قامت بإجلاء 20 شخصاً يحملون الجنسية التايلاندية من السفينة مع وجود إصابات متفاوتة بين أفراد الطاقم.

تايلاند
سواحل عمان
سلطنة عمان
سفينة تجارية
الأمن البحري
