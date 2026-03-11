ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً

عواصم (الاتحاد، وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً لأنه «لم يتبقَّ عملياً ما يمكن استهدافه».

وأضاف ترامب في تصريح صحفي: «بعض الأمور البسيطة، متى أردتُ إنهاءها، ستنتهي»، مشيراً إلى أن العملية العسكرية قد حققت أهدافها إلى حد كبير.

ورجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إمكانية استخدام ناقلات النفط مضيق هرمز، مؤكداً تدمير جميع سفن زرع الألغام الإيرانية في ليلة واحدة.

وقال ترامب للصحفيين: «لقد دمرنا جميع سفن الألغام تقريباً في ليلة واحدة، كل أسطولهم البحري تقريباً قد دمر».

وفي إجابة عن سؤال بشأن ما إذا كان يعلم بوجود ألغام في مضيق هرمز، قال الرئيس الأميركي: «لا أعتقد ذلك»، داعياً السفن التجارية وناقلات النفط إلى العبور من المضيق.

وقال ترامب في إجابة عن تطور العمليات العسكرية: «ليس لدى الإيرانيين أي منظومة مضادة للطائرات على الإطلاق، ولا رادار، كما أن قادتهم قتلوا، ويمكننا أن نفعل ما هو أسوأ بكثير».

وأضاف: «لقد ضربناهم بقوة أكبر من أي دولة أخرى في التاريخ، ولم ننته بعد».

وفي السياق، اعتبر ترامب، أن الحرب ضد إيران «أسهل مما كنا نتوقع»، كاشفاً أن القوات الأميركية استهدفت القيادة الإيرانية مرتين. وأضاف أنه غير قلق بشأن أي هجمات تدعمها إيران داخل الأراضي الأميركية، في وقت حذر فيه مكتب التحقيقات الاتحادي «FBI» من هجمات محتملة بطائرات مسيَّرة إيرانية على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

ولدى سؤاله من صحافيين، أمس، حول ما إذا كان يشعر بالقلق من احتمال تصعيد إيران لردودها لتشمل هجمات على الأراضي الأميركية، رد ترامب قائلاً: «لا، لست قلقاً».

وقالت شبكة «إيه بي سي نيوز»: إن مكتب التحقيقات كتب في تنبيه نُشر في نهاية فبراير مفاده أنهم «حصلوا في الآونة الأخيرة على معلومات تفيد بأنه اعتباراً من أوائل فبراير 2026، كانت إيران تخطط لشنِّ هجوم مفاجئ باستخدام طائرات ​مسيَّرة من سفينة مجهولة قبالة سواحل الولايات المتحدة، خصوصاً ضد أهداف غير محددة في كاليفورنيا، في حال شنت واشنطن هجمات على إيران».

وأضاف المكتب: «لا نملك مزيداً من المعلومات ​حول توقيت هذا الهجوم المشتبه به ⁠أو طبيعته أو هدفه أو منفذيه».

إلى ذلك، نفت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» ما ذكره أحد قادة الحرس الثوري الإيراني بشأن إسقاط مقاتلة أميركية من طراز «15‑ F»، جنوب طهران.

وذكرت «سنتكوم» في منشور على منصة «إكس»: «زعم أحد قادة الحرس الثوري الإيراني أن مقـــــاتلة أميركية من طراز «15‑ F» أُسقطت جنوب طهران. كذب».

وتابعت: «لم تُسقط إيران أي طائرة مقاتلة أميركية، وتواصل القوات الأميركية فرض تفوق جوي على مساحات واسعة من إيران».

كما حذّرت «سنتكوم» المدنيين الإيرانيين، أمس، من الاقتراب من موانئ تطل على مضيق هرمز.

وقالت في بيان: «ينبغي على عمال الموانئ الإيرانيين والموظفين الإداريين وأطقم السفن التجارية تجنب السفن البحرية الإيرانية والمعدات العسكرية».

وذكر البيان: أن «النظام الإيراني يستخدم موانئ مدنية على طول مضيق هرمز لشنِّ عمليات عسكرية تهدد الملاحة الدولية»، لافتاً إلى أن «هذه الأعمال الخطيرة تُهدد أرواح الأبرياء».

وحثّت «سنتكوم» المدنيين في إيران على تجنب جميع مواقع الموانئ التي توجد فيها القوات البحرية الإيرانية فوراً، مُلمّحة إلى إمكانية استهداف الجيش الأميركي لهذه المنشآت.

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم ⁠الجيش الإسرائيلي، أمس، ⁠إن الجيش الإسرائيلي مستعد ⁠لمواصلة حربه مع إيران ​طالما اقتضت الضرورة.

وأضاف: «مستعدون ⁠لمواصلة الحملة ​طالما ​اقتضت الضرورة».