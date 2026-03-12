البنك الدولي يمنح سوريا 20 مليون دولار لدعم التعافي والتنمية

واشنطن (وكالات)

أعلن البنك الدولي عن تقديم منحة إلى سوريا بقيمة 20 مليون دولار لتعزيز إدارة المالية العامة ودعم التعافي والتنمية فيها.

وذكر البنك في بيان أمس، أن المنحة التي ستقدمها المؤسسة الدولية للتنمية (تتبع البنك الدولي) تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية ومساءلة استخدام الأموال العامة.

وأوضح البيان أنه «بعد 14 عاماً من الصراع والتحديات الاقتصادية لا تزال أنظمة ومؤسسات وعمليات إدارة المالية العامة في سوريا تواجه العديد من التحديات».

وأشار إلى أن «تقلص الموارد المالية المتاحة يفرض قيوداً شديدة على قدرة الحكومة على تلبية احتياجات السكان».

وذكر البيان أن «تحصيل الإيرادات، الذي كان يشكل نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب، انخفض إلى أقل من 5 بالمئة نتيجة تراجع عائدات النفط والضرائب». ​​​​​​​