الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

البنك الدولي يمنح سوريا 20 مليون دولار لدعم التعافي والتنمية

منظر عام على أحد أحياء جنوب دمشق المدمرة (أرشيفية)
13 مارس 2026 02:40

واشنطن (وكالات)

خلال اتصال هاتفي.. رئيس الدولة ورئيس سوريا يؤكدان ضرورة تغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة
مفوضية اللاجئين: 800 ألف نازح في لبنان

أعلن البنك الدولي عن تقديم منحة إلى سوريا بقيمة 20 مليون دولار لتعزيز إدارة المالية العامة ودعم التعافي والتنمية فيها.
وذكر البنك في بيان أمس، أن المنحة التي ستقدمها المؤسسة الدولية للتنمية (تتبع البنك الدولي) تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية ومساءلة استخدام الأموال العامة.
وأوضح البيان أنه «بعد 14 عاماً من الصراع والتحديات الاقتصادية لا تزال أنظمة ومؤسسات وعمليات إدارة المالية العامة في سوريا تواجه العديد من التحديات».
وأشار إلى أن «تقلص الموارد المالية المتاحة يفرض قيوداً شديدة على قدرة الحكومة على تلبية احتياجات السكان».
وذكر البيان أن «تحصيل الإيرادات، الذي كان يشكل نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب، انخفض إلى أقل من 5 بالمئة نتيجة تراجع عائدات النفط والضرائب». ​​​​​​​

سوريا
البنك الدولي
المؤسسة الدولية للتنمية
الحكومة السورية
