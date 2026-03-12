ترامب: إيران تقترب من نهاية المطاف

عواصم (الاتحاد، وكالات)

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية في إيران حتى «إنهاء المهمة»، وذلك رغم تلميحاته المتكررة بأن الحرب اقتربت من نهايتها.

وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية كنتاكي: «كان علينا القيام برحلة صغيرة للتخلص من بعض الأشخاص الأشرار للغاية، كان ينبغي القيام بذلك منذ 47 عاماً، لقد كانوا يقتلون شعبنا منذ 47 عاماً».

وتابع ترامب: «لقد كانوا جميعاً مستعدين، إنهم أقوياء جداً، كما تعلمون، وكانوا سيحاولون السيطرة على الشرق الأوسط بأكمله».

وأضاف: «لقد تلقوا ضربة من الجيش الأميركي، إنهم لا يعرفون. يقولون: ما الذي يحدث».

واعتبر الرئيس الأميركي أن إيران على وشك الهزيمة، لكنه حذر من أن القوات الأميركية قادرة على تصعيد ضرباتها بحيث يصبح من «شبه المستحيل» إعادة بناء البلاد.

وقال: «لقد وصلوا تقريباً إلى نهاية المطاف». وأضاف «بإمكاننا ضرب مناطق في طهران وأماكن أخرى، وإذا فعلنا ذلك، فسيكون من شبه المستحيل عليهم إعادة بناء بلادهم، وهذا ما لا نريده».

إلى ذلك، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، وجود تهديد من إيران للأراضي الأميركية، وذلك تعليقاً على تقرير نشرته ⁠شبكة ‌«ABC» الأميركية يفيد بأن ​مكتب التحقيقات ⁠الفيدرالي ⁠حذر أقسام الشرطة ​في ولاية كاليفورنيا من ⁠احتمال ​رد ​إيراني على الهجمات الأميركية.

وأعادت ليفيت نشر منشور «ABC» على منصة «إكس»، قائلة، إن الشبكة عليها سحب الخبر فوراً، مشددة على أنه «يتضمن معلومات كاذبة تهدف عمداً إلى إثارة الذعر بين الشعب الأميركي».

وتابعت: «لقد كتبوا هذا الخبر استناداً إلى رسالة بريد إلكتروني واحدة أُرسلت إلى جهات إنفاذ القانون المحلية في كاليفورنيا بشأن بلاغ واحد غير مُتحقَّق منه، بل إن الرسالة نفسها تنص على أن البلاغ استند إلى معلومات استخباراتية غير مؤكدة».

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: «للتوضيح: لا يوجد أي تهديد من إيران لأراضينا، ولم يوجد قط».

في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أمس، إن البحرية الأميركية غير مستعدة حالياً لمرافقة الناقلات في مضيق هرمز.

ورجّح رايت إمكانية قيام البحرية الأميركية بمرافقة الناقلات مع نهاية الشهر الجاري، مؤكداً أن القوات البحرية غير مستعدة للقيام بذلك في الوقت الحالي.

وأوضح الوزير أن مضيق هرمز سيتم فتحه، مؤكداً أن الحرب تهدف إلى الحد من التهديدات الإيرانية، وأن العمليات العسكرية المستمرة تهدف إلى تدمير قدرة إيران على تهديد جيرانها والمضايق الحيوية. وأشار إلى أن هذه الحرب ستستغرق أسابيع وليس شهوراً، بحسب قوله.

كما أبرز أن سحب الاحتياطي الاستراتيجي من النفط سيساعد على تجاوز الاضطرابات لأسابيع، مشدداً على رغبة الولايات المتحدة في مد يد المساعدة للأسواق الآسيوية التي تضررت بشكل كبير جراء التوترات.