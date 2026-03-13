ترامب يتوعد إيران بضربات أشدّ

دونالد ترامب يلقي خطاباً في البيت الأبيض (رويترز)
14 مارس 2026 02:11

واشنطن (الاتحاد)

توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، بـ«تدمير كامل» لنظام الحكم في إيران، مع دخول الحرب التي اندلعت في 28 فبراير، أسبوعها الثالث. وحذر ترامب على شبكته «تروث سوشال» من أن لدى الولايات المتحدة «قوة نارية لا مثيل لها، وذخيرة غير محدودة، وكل الوقت الذي تحتاجه».
وأضاف: «نحن بصدد تدمير كامل للنظام الإرهابي الإيراني، عسكرياً واقتصادياً وبطرق أخرى». وأضاف «القوات البحرية الإيرانية لم تعد موجودة، وقواتهم الجوية انتهت، وصواريخهم وطائراتهم المسيّرة وكل ما عدا ذلك تجري إبادته، وقادتهم مُحوا من على وجه الأرض».
وفي مقابلة مع إذاعة فوكس نيوز بثت أمس، توعّد ترامب إيران بمزيد من الضربات العنيفة. وقال: «سنضربهم بقوة شديدة خلال الأسبوع المقبل».
وعرضت وزارة الخارجية الأميركية، مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، ومسؤولين كبار آخرين.
وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قال إن المرشد الجديد «جريح» و«مشوه» على الأرجح، مذكّراً بأنه لم يظهر شخصياً، أمس الأول، مع نشر أول خطاب له منذ تعيينه، تُلي عبر التلفزيون الرسمي.
وأكد مسؤولون إيرانيون إصابة مجتبى خامنئي في الضربة التي أودت بوالده، لكنهم لم يدلوا بأي تفاصيل أخرى.
كذلك، أعلن وزير الحرب الأميركي أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا أكثر من 15 ألف هدف في إيران منذ بدء الحرب في 28 فبراير.
وفي واشنطن، اعتبر رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الجنرال دان كاين أن مضيق هرمز هو ممر «معقد تكتيكياً»، مقرّاً بصعوبة العمل على مرافقة السفن لعبوره بشكل آمن في ظل الحرب في الشرق الأوسط.
ونزح ما يصل إلى 3.2 مليون شخص داخل إيران منذ بدء الحرب، بحسب ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفي إسرائيل، أعلن مسؤولون مقتل 14 شخصاً، كما أُعلن وقوع هجمات صاروخية إيرانية جديدة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ 7600 ضربة على إيران منذ بدء الهجوم مع الولايات المتحدة عليها قبل أسبوعين، و1100 على لبنان منذ بدء الحرب مع حزب الله في الثاني من مارس.

