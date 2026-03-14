الأحد 15 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عاصفة رملية تضاعف مأساة سكان مخيمات غزة

فلسطينيون يسيرون وسط عاصفة رملية في مخيم نازحين فلسطينيين في خان يونس (رويترز)
15 مارس 2026 03:46

غزة (الاتحاد)

ضربت عاصفة رملية كثيفة، أمس، مناطق واسعة من قطاع غزة، ما فاقم معاناة مئات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون بخيام مهترئة ومراكز إيواء مؤقتة، بعد عامين من حرب خلفت دماراً واسعاً في مختلف أنحاء القطاع.
وتحوّل لون السماء إلى برتقالي داكن بفعل الغبار الكثيف، فيما تراجعت الرؤية بشكل كبير مع هبوب رياح محمّلة بالرمال تسللت إلى الخيام البالية التي تأوي عائلات فقدت منازلها جراء الحرب. 

أخبار ذات صلة
فرنسا تعرض استضافة محادثات بين لبنان وإسرائيل
الأمم المتحدة: على «حزب الله» احترام قرار الحكومة بشأن السلاح

وفي مخيمات النزوح، حاول الأهالي تثبيت خيامهم بالحبال والحجارة خشية اقتلاعها بفعل الرياح، بينما غطى الغبار الأفرشة والأغطية القليلة التي يملكها النازحون.
وفي هذا السياق، حذرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، المواطنين، لاسيما المصابين بالربو وأمراض الجهاز التنفسي، من ارتفاع تركيز الغبار في الجو خلال نهار أمس.
كما نبهت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطولات مطرية، إضافة إلى احتمال تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.
وأفاد مصدر حكومي بأن العاصفة الرملية التي تضرب قطاع غزة تسببت بأضرار في عدد من خيام النازحين وممتلكات السكان، خاصة في مناطق الإيواء المفتوحة وعلى امتداد الساحل، نتيجة الرياح القوية المحمّلة بالغبار.
وقال إن الظروف الجوية القاسية تزيد معاناة آلاف العائلات التي تعيش في خيام ومراكز إيواء مؤقتة تفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.
من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني بقطاع غزة المواطنين إلى اتخاذ تدابير السلامة اللازمة للوقاية من آثار الكتلة الهوائية المغبرة التي تشهدها الأجواء الفلسطينية.
ونبهت إلى عدم الخروج من المنازل أو مراكز الإيواء والخيام إلا للضرورة القصوى، خاصة لمن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، داعية إلى وضع كمامة قماشية أو خرقة مبللة بالماء على الأنف عند الخروج، وتجنب تعريض العينين للغبار، لاسيما لدى المصابين بحساسية العين.
كما دعت إلى الإكثار من شرب المياه والسوائل بعد إفطار الصائمين وخلال ساعات الليل.
وشددت المديرية على ضرورة إعادة تثبيت الخيام والشوادر تجنباً لتطايرها بفعل الرياح، خاصة للنازحين المقيمين على شاطئ البحر وفي المنطقة الساحلية.

حرب غزة
فلسطين
عاصفة رملية
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
آخر الأخبار
تصاعد الدخان من مجمع السفارة الأميركية في بغداد جراء استهدافها بطائرة مسيرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق فوراً
اليوم 03:46
قرقاش: للإمارات الحق بالدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الإرهابي
الأخبار العالمية
قرقاش: للإمارات الحق بالدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الإرهابي
اليوم 03:46
فلسطينيون يسيرون وسط عاصفة رملية في مخيم نازحين فلسطينيين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
عاصفة رملية تضاعف مأساة سكان مخيمات غزة
اليوم 03:46
تصاعد دخان كثيف من قاعدة عسكرية في إيران عقب غارة جوية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بإبقاء «هرمز» مفتوحاً وآمناً بأي طريقة
اليوم 03:46
منظر عام لمدينة الدوحة من البحر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لــ «الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية.. مخاطرة استراتيجية ومغامرة انتحارية
اليوم 03:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©