قتيلان جراء انقلاب قاربين قبالة اليابان

انقلب قاربان يقلان 21 شخصاً، اليوم الاثنين، قرب منطقة هينوكو قبالة جزيرة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان، ما أدى إلى سقوط جميع الركاب في الماء ومقتل اثنين منهم، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" عن مسؤولين.

وأفاد خفر السواحل الياباني بأن 18 من الركاب كانوا طلاباً من مدرسة ثانوية في كيوتو، وكانوا على متن قاربين، حيث كان على متن القارب "هيوا مارو" 10 أشخاص، و8 على متن القارب "فوكوتسو" الأصغر حجماً، وكانوا في مهمة لمراقبة منطقة هينوكو في إطار برنامجهم للتوعية بالسلام.

وانتشل رجال الإنقاذ التابعون لخفر السواحل جميع ركاب القاربين الـ21 من الماء، إلا أنه أُعلن لاحقاً عن وفاة طالبة تبلغ 17 عاماً وقائد القارب "فوكوتسو"، وفقاً لما قاله مسؤولون.

كما أصيب شخصان آخران بجروح غير مهددة للحياة.

وأكد مسؤولو خفر السواحل أن سبب الحادث قيد التحقيق.