الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتيلان جراء انقلاب قاربين قبالة اليابان

سفن تابعة لخفر السواحل الياباني في ميناء بجزيرة أوكيناوا - أرشيفية
16 مارس 2026 18:21

انقلب قاربان يقلان 21 شخصاً، اليوم الاثنين، قرب منطقة هينوكو قبالة جزيرة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان، ما أدى إلى سقوط جميع الركاب في الماء ومقتل اثنين منهم، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" عن مسؤولين.
وأفاد خفر السواحل الياباني بأن 18 من الركاب كانوا طلاباً من مدرسة ثانوية في كيوتو، وكانوا على متن قاربين، حيث كان على متن القارب "هيوا مارو" 10 أشخاص، و8 على متن القارب "فوكوتسو" الأصغر حجماً، وكانوا في مهمة لمراقبة منطقة هينوكو في إطار برنامجهم للتوعية بالسلام.
وانتشل رجال الإنقاذ التابعون لخفر السواحل جميع ركاب القاربين الـ21 من الماء، إلا أنه أُعلن لاحقاً عن وفاة طالبة تبلغ 17 عاماً وقائد القارب "فوكوتسو"، وفقاً لما قاله مسؤولون.
كما أصيب شخصان آخران بجروح غير مهددة للحياة.
وأكد مسؤولو خفر السواحل أن سبب الحادث قيد التحقيق.

المصدر: د ب أ
اليابان
انقلاب قارب
أوكيناوا
جنوب اليابان
انقلاب سفينة
جزيرة أوكيناوا
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©