دول أعلنت الجمعة أول أيام عيد الفطر 1447هـ

أعلنت بعض الدول أن أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1447هـ سيصادف يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026، بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال اليوم الأربعاء.

وأعلنت كل من السعودية وقطر والكويت والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين أن الخميس هو المكمل لشهر رمضان، والجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الخميس هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان، وأن يوم الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك".

وفي قطر، أعلنت لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن هيئة الرؤية الشرعية أن "يوم غدٍ الخميس المتمم لشهر رمضان المبارك.. وبعد غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد".

وفي البحرين، قالت هيئة الرؤية الشرعية إن "غداً الخميس هو المتمم لشهر رمضان والجمعة أول أيام عيد الفطر"، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين "بنا".

وذكر مركز الفلك الدولي أن اليمن ولبنان وفلسطين أعلنوا رسمياً أن يوم الجمعة 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر السعيد.