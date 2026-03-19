لولاية خامسة.. ساسو نغيسو رئيساً للكونغو

أعلنت وزارة الداخلية في جمهورية الكونغو برازفيل أن الرئيس دنيس ساسو نغيسو فاز بولاية خامسة بعد حصوله على أكثر من 94% من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأحد، وفق النتائج الأولية.

وقال وزير الداخلية ريمون زيفيرين مبولو عبر التلفزيون الرسمي، إن نسبة المشاركة بلغت نحو 84%، ويرى مراقبون أن النتائج لم تكن مفاجئة، إذ خاض الرئيس البالغ من العمر 82 عاماً السباق أمام ستة مرشحين أقل شهرة.

ويحكم ساسو نغيسو، زعيم حزب العمال الكونغولي، البلاد منذ عام 1979 باستثناء فترة قصيرة بين 1992 و1997، عاد بعدها إلى السلطة إثر حرب أهلية استمرت أربعة أشهر.

وفي عام 2015، أُقرّ استفتاء دستوري ألغى القيود على العمر وعدد الولايات، مما أتاح له الترشح مجدداً.