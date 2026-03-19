الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
الجمعة أول أيام عيد الفطر في معظم الدول العربية

19 مارس 2026 22:05

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية النتيجة ذاتها، مشيرة إلى أن الخميس متمم للشهر الفضيل، وأن الجمعة غرة شهر شوال.

أخبار ذات صلة
بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. وفد نسائي ينقل التعازي في وفاة الفلسطينية آلاء مشتهى
حاكم الفجيرة يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر السعيد

وفي السياق، أعلنت كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، الأربعاء، أن الجمعة الموافق 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر، بعد تعذر رؤية الهلال أمس.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية الموعد ذاته لعيد الفطر، إلى جانب كل من اليمن وفلسطين وديوان الوقف السني في العراق والسودان، التي أكدت جميعها أن الجمعة هو أول أيام العيد.

آخر الأخبار
بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. وفد نسائي ينقل التعازي في وفاة الفلسطينية آلاء مشتهى
علوم الدار
بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. وفد نسائي ينقل التعازي في وفاة الفلسطينية آلاء مشتهى
اليوم 22:57
«الأخضر» السعودي يتحدى «الفراعنة» بقائمة الـ25
الرياضة
«الأخضر» السعودي يتحدى «الفراعنة» بقائمة الـ25
اليوم 22:50
«أبوظبي لألعاب المضرب» يعتمد المشاركة في 15 بطولة خلال أبريل
الرياضة
«أبوظبي لألعاب المضرب» يعتمد المشاركة في 15 بطولة خلال أبريل
اليوم 22:45
إنفانتينو: مونديال 2026 في موعده بحضور جميع المنتخبات المتأهلة
الرياضة
إنفانتينو: مونديال 2026 في موعده بحضور جميع المنتخبات المتأهلة
اليوم 22:43
1400 شرطي لتأمين «ديربي الراين المئوي»
الرياضة
1400 شرطي لتأمين «ديربي الراين المئوي»
اليوم 22:37
