الجمعة أول أيام عيد الفطر في معظم الدول العربية

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية النتيجة ذاتها، مشيرة إلى أن الخميس متمم للشهر الفضيل، وأن الجمعة غرة شهر شوال.

وفي السياق، أعلنت كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، الأربعاء، أن الجمعة الموافق 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر، بعد تعذر رؤية الهلال أمس.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية الموعد ذاته لعيد الفطر، إلى جانب كل من اليمن وفلسطين وديوان الوقف السني في العراق والسودان، التي أكدت جميعها أن الجمعة هو أول أيام العيد.