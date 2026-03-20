الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
الكويت: رصد صاروخ باليستي و25 مسيّرة خلال 24 ساعة

العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية
20 مارس 2026 20:35

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية صاروخا باليستيا واحدا وتم التعامل معه وتدميره بالإضافة إلى 25 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي.
وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة، إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير 15 طائرة مسيرة من إجمالي العدد المرصود فيما استهدفت طائرتان مسيرتان إحدى وحدات مصفاة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
وأفاد المتحدث بأن الاستهداف أسفر عن اندلاع حريق تمت السيطرة عليه من قبل الفرق المختصة دون تسجيل أي إصابات بشرية، موضحا أن ثماني طائرات مسيرة سقطت خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر.

