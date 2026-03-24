الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

واشنطن: نواصل استهداف المواقع العسكرية الإيرانية بقوة

مبنى سكني متضرر في طهران جراء غارة جوية (رويترز)
25 مارس 2026 01:10

عواصم (الاتحاد، وكالات)

قالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» إن قواتها تواصل ضرب الأهداف العسكرية الإيرانية بقوة، وباستخدام الذخائر الدقيقة، فيما قال مسؤول أميركي إن الهجمات مستمرة، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن «محادثات جيدة» مع الإيرانيين.
ونشرت القيادة المركزية مقطع فيديو لهجمات، قالت إنها استهدفت خلالها مواقع عسكرية إيرانية، فيما ذكرت في بيان منفصل أن حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» مستمرة في دعم العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرة إلى أن المقاتلات والطائرات العسكرية، لا تزال تستخدمها في تنفيذ الهجمات.

مجلس الأمن يبحث اليوم حماية الملاحة في مضيق هرمز
مدير شؤون الخليج السابق في «البنتاجون» لـ «الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية انتهاك واضح للقانون الدولي

وأعلنت «سنتكوم» أنها نفذت ضربات ضد أكثر من 9 آلاف هدف في إيران منذ بدء الحرب، كما نفت قيام النظام الإيراني بإسقاط طائرة مقاتلة أميركية من طراز «أف 15» فوق دولة الكويت، مؤكدةً أن النظام الإيراني لا يزال يمارس حملة تضليل واسعة ونشر أكاذيب حول إسقاطه طائرات أميركية.
وفي السياق، أجرى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اتصالاً هاتفياً مع نظيرته الكندية، انيتا اناند، تناول تطورات العملية العسكرية ضد إيران، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تامي بيغوت، في بيان، ناقشت المكالمة الأمن الدولي والإجراءات الحاسمة التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتفكيك البرنامج النووي الإيراني وزيادة الضغوط على النظام الإيراني.
وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أمس، ​إنه يعتقد أن إعلان الرئيس الأميركي عن إجراء محادثات مع ⁠إيران ربما يمثل «نقطة تحول ​في الصراع الدائر منذ نحو ​شهر».
وقال ‌فاديفول لهيئة البث ⁠الإقليمية «​إم دي آر»: «هناك شيء ما يحدث، وهذا أمر جيد في الفترة الراهنة التي تزيد فيها مخاطر التصعيد ‌عن فرص احتواء هذا الصراع».
وكتب ‌ترامب على منصته تروث سوشال، أمس الأول، أن «الولايات المتحدة ​وإيران أجرتا محادثات جيدة وبناءة للغاية حول حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط». 
وعبر فاديفول ​عن اعتقاده أن «ترامب أجرى محادثات جادة مع إيران لأنه لولا ذلك لما قال ذلك ​بهذه ‌الطريقة، ⁠ولما ‌كان سيؤجل هجومه الذي ‌هدد به على محطات الطاقة الإيرانية».
وقال: «إنها ⁠بداية هشة، لكنها تمثل بداية ​على أي حال، علينا جميعاً أن نسعى جاهدين لضمان ازدهار هذا التقدم وأن تكون هناك طريقة للسيطرة على هذا ​الصراع».

"التربية" تعلن عن إعادة فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026–2027
«ملف المستقبل» على طاولة إنتر وميلان
بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة
أنور قرقاش
«هيت شو».. الباحث عن المجد في كأس دبي العالمي
