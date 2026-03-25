مباحثات مرتقبة في بريطانيا بهدف تشكيل ائتلاف لفتح مضيق هرمز

لندن (وكالات)

تترأس بريطانيا وفرنسا محادثات تشارك فيها نحو 30 دولة هذا الأسبوع بهدف تشكيل ائتلاف يتولى مهمّة إعادة فتح مضيق هرمز الذي تغلقه إيران، بحسب ما أفاد مسؤول بريطاني.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا قد أعلنت الأسبوع الماضي استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، ثم أيدت 24 دولة أخرى هذا البيان.

وأضاف المسؤول: «من المتوقع عقد اجتماع آخر، عسكري بين رؤساء أركان الدفاع للمجموعة الأوسع التي وقعت على الاتفاقية في وقت لاحق هذا الأسبوع».

وترأس رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية ريتشارد نايتون اجتماعاً للدول الست الأولى بالإضافة إلى كندا يوم الأحد الماضي.

وأبلغ المسؤول البريطاني أنه من المحتمل دعوة دول أخرى أيضاً، وقال: «ندرك أن لنا دوراً في تشكيل هذا التحالف، وفي قيادة العالم لوضع خطة تضمن إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت».

وأضاف أن «نايتون يعمل بتنسيق وثيق مع فابيان ماندون رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية».

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن المملكة المتحدة عرضت استضافة قمة لاحقة في بورتسموث أو لندن للاتفاق على التفاصيل وتأسيس الائتلاف الذي سيتولى ضمان إعادة فتح المضيق فور وجود ظروف مناسبة لذلك.