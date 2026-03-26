مقتل 9 مهاجرين وفقدان 45 إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي

أديس أبابا (وكالات)

قُتِل 9 مهاجرين وفُقِد 45 آخرون إثر غرق قارب يقل 320 شخصاً قبالة سواحل جيبوتي، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أمس.

وقالت المنظمة في بيان: «وقع حادث غرق مأساوي ليلة 24 مارس قبالة سواحل جيبوتي، شمال أبخ، أسفر عن مقتل 9 أشخاص وفقدان 45 آخرين من أصل 320 راكباً، تقدّم السلطات المحلية والمنظمة الدولية للهجرة المساعدة للناجين».

وفي كل عام، يسلك عشرات آلاف المهاجرين من القرن الأفريقي، خصوصاً من إثيوبيا والصومال، «طريق الشرق»، هرباً من الصراعات والكوارث الطبيعية والظروف الاقتصادية المتردية في بلدانهم.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أفادت أمس الأول، بمقتل أو فقدان أكثر من 900 مهاجر في البحر الأحمر خلال عام 2025، ما جعله العام الأكثر دموية على الإطلاق على «طريق الشرق».

لم تُحدد المنظمة الدولية للهجرة أصول ضحايا حادثة الغرق الأخيرة.