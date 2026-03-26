الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 9 مهاجرين وفقدان 45 إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي

أرشيفية
27 مارس 2026 00:59

أديس أبابا (وكالات)

قُتِل 9 مهاجرين وفُقِد 45 آخرون إثر غرق قارب يقل 320 شخصاً قبالة سواحل جيبوتي، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أمس.
وقالت المنظمة في بيان: «وقع حادث غرق مأساوي ليلة 24 مارس قبالة سواحل جيبوتي، شمال أبخ، أسفر عن مقتل 9 أشخاص وفقدان 45 آخرين من أصل 320 راكباً، تقدّم السلطات المحلية والمنظمة الدولية للهجرة المساعدة للناجين».
وفي كل عام، يسلك عشرات آلاف المهاجرين من القرن الأفريقي، خصوصاً من إثيوبيا والصومال، «طريق الشرق»، هرباً من الصراعات والكوارث الطبيعية والظروف الاقتصادية المتردية في بلدانهم.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة أفادت أمس الأول، بمقتل أو فقدان أكثر من 900 مهاجر في البحر الأحمر خلال عام 2025، ما جعله العام الأكثر دموية على الإطلاق على «طريق الشرق».
لم تُحدد المنظمة الدولية للهجرة أصول ضحايا حادثة الغرق الأخيرة.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©