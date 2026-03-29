انتقال معظم الدول الأوروبية إلى العمل بالتوقيت الصيفي

تم تقديم الوقت في معظم الدول الأوروبية لساعة واحدة صباح اليوم الأحد مع انتقال القارة إلى العمل بالتوقيت الصيفي.

وفي ألمانيا وسائر الدول الأوروبية، تم تقديم الساعة عند الثانية صباحا (0100 بتوقيت جرينتش) لتصبح الثالثة صباحا، إيذانا ببدء أمسيات أطول ونهار أكثر إشراقا.

وهذا يعني أن مناطق من أوروبا ستظل على توقيت وسط أوروبا الصيفي حتى موعد العودة إلى التوقيت الشتوي في الخريف، حين يتم تأخير الساعة ستين دقيقة في 25 أكتوبر.

ويهدف هذا الإجراء إلى الاستفادة القصوى من ساعات النهار خلال أيام الشتاء القصيرة في نصف الكرة الشمالي.

ويتولى المعهد الفيدرالي للفيزياء وعلم القياس في مدينة براونشفايج شمالي ألمانيا مهمة إرسال الإشارة لتعديل الساعات تلقائيا.