الأحد 29 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انتقال معظم الدول الأوروبية إلى العمل بالتوقيت الصيفي

أرشيفية
29 مارس 2026 08:44

 تم تقديم الوقت في معظم الدول الأوروبية لساعة واحدة صباح اليوم الأحد مع انتقال القارة إلى العمل بالتوقيت الصيفي.

وفي ألمانيا وسائر الدول الأوروبية، تم تقديم الساعة عند الثانية صباحا (0100 بتوقيت جرينتش) لتصبح الثالثة صباحا، إيذانا ببدء أمسيات أطول ونهار أكثر إشراقا.

وهذا يعني أن مناطق من أوروبا ستظل على توقيت وسط أوروبا الصيفي حتى موعد العودة إلى التوقيت الشتوي في الخريف، حين يتم تأخير الساعة ستين دقيقة في 25 أكتوبر.

ويهدف هذا الإجراء إلى الاستفادة القصوى من ساعات النهار خلال أيام الشتاء القصيرة في نصف الكرة الشمالي.

ويتولى المعهد الفيدرالي للفيزياء وعلم القياس  في مدينة براونشفايج شمالي ألمانيا مهمة إرسال الإشارة لتعديل الساعات تلقائيا.

 

المصدر: وكالات
القارة الأوروبية
الصيف
فصل الصيف
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©