الأخبار العالمية

اندلاع حريق إثر قصف ميناء في روسيا

صورة بالأقمار الصناعية لحريق ميناء أوست-لوغا الروسي إثر تعرضه للقصف
29 مارس 2026 16:33

أدى قصف بطائرة مسيّرة إلى نشوب حريق في ميناء أوست-لوغا في روسيا على بحر البلطيق، بحسب ما أعلن مسؤول محلي اليوم الأحد، مشيرا إلى وقوع أضرار جديدة في هذا المرفأ، ‌الذي ⁠يعد ‌أحد ‌أكبر ⁠منافذ تصدير ​النفط في روسيا.
و​ذكر جهاز الأمن الأوكراني، اليوم، أن ​طائرات ​مسيرة أوكرانية ‌بعيدة ⁠المدى ​هاجمت محطة نفطية في الميناء.
وأضاف الجهاز، في بيان، ‌أن الضربة ​تسببت في "أضرار جسيمة" وحريق في ​الميناء، وهي المرة الثانية خلال أسبوع.
بدوره، قال ألكسندر دروزدينكو حاكم المنطقة، على وسائل التواصل الاجتماعي "لحقت أضرار بميناء أوست-لوغا. لم تُسجّل أي إصابات".
وأضاف أن "فرق الإنقاذ تعمل على إخماد حريق" في الميناء الذي يُعد مركزا رئيسيا لصادرات الأسمدة والنفط والفحم الروسية.
وأوضح دروزدينكو أن 36 طائرة مسيّرة دُمّرت خلال الليل في المنطقة.
كان الميناء، الواقع في شمال غرب روسيا، قد تعرض لأضرار هذا الأسبوع إثر هجوم بمسيّرات أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنه أيضا.

المصدر: آ ف ب
