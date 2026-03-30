22 قتيلاً في هجوم بوسط نيجيريا

قتل مسلّحون عشرة أشخاص على الأقل، في عاصمة ولاية بلاتو في نيجيريا، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل عشرة آخرين، وفق ما أفادت مصادر محلية الاثنين.

وقال نائب رئيس مجلس الحكومة المحلي كبيرو ساني إن "بعض المسلّحين على متن درّاجات نارية فتحوا النار" على منطقة جوس الشمال.

وأكد المسؤول في الصليب الأحمر في ولاية بلاتو نور الدين حسيني ماغاجي الهجوم وقدّر حصيلة القتلى بـ12 شخصا. وأفاد قيادي محلي عن مقتل "حوالي 10 أشخاص" في أعمال العنف التي نفّذتها المجموعة، بينما قال ساني إن مجموع القتلى بلغ 27 شخصا.



