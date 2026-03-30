ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت أجزاء من البلاد خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 28 قتيلاً، إضافةً إلى 49 مصاباً. كما لقي عشرات الأشخاص حتفهم بسبب الأحوال الجوية في أفغانستان منذ بداية العام.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث الوطنية بأن العواصف والأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة أقاليم خلال الأيام الماضية تسببت في فيضانات جارفة وانهيارات أرضية وصواعق، مشيرةً إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع مع توافر مزيد من المعلومات.

وأضافت الهيئة أن الأحوال الجوية السيئة دمرت 130 منزلاً وألحقت أضراراً بـ 436 منزلاً، كما أدت إلى نفوق أكثر من 240 حيواناً، وطمرت 93 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تدمير قنوات الري وأراضٍ زراعية.

وأوضحت أن نحو 1130 أسرة تضررت من هذه الكارثة.