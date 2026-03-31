الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى جراء الأحوال الجوية القاسية والفيضانات في أفغانستان

مزارع أفغاني يجرف حقلاً زراعياً غمرته الفيضانات في ضواحي محافظة غزني
31 مارس 2026 20:17

أعلنت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 14 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، جراء الفيضانات العارمة في العديد من مناطق أفغانستان، ليصل إجمالي حصيلة القتلى خلال الأيام الخمسة الماضية إلى 42 شخصا، مع توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الأفغانية بإصابة إجمالي 66 شخصا آخرين خلال الأيام الخمسة الماضية، حيث أدت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة، التي ألحقت أضرارا بجميع ولايات أفغانستان تقريبا، إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وصواعق برق.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في أنحاء البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

أخبار ذات صلة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تسيّر شحنة جوية لنقل مواد طبية إغاثية إلى أفغانستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أفغانستان في منشور على تطبيق "إكس" بأن تقارير فرقه الميدانية الأولية سجلت وفاة 19 شخصا وتضرر أكثر من 900 أسرة جراء الفيضانات.

ولفت المكتب إلى أن التقييمات لا تزال جارية، وقد تتغير الأرقام.

 

المصدر: وكالات
أفغانستان
الفيضانات
الطقس
آخر الأخبار
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة
اليوم 08:48
النفط
اقتصاد
أسعار النفط تصعد في التداولات المبكرة
اليوم 08:45
إنقاذ 32 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا
الأخبار العالمية
إنقاذ 32 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا
اليوم 08:35
شعار مكتب أبوظبي الإعلامي
علوم الدار
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة "نظم رنين"
اليوم 08:31
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©