قتلى جراء الأحوال الجوية القاسية والفيضانات في أفغانستان

أعلنت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 14 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، جراء الفيضانات العارمة في العديد من مناطق أفغانستان، ليصل إجمالي حصيلة القتلى خلال الأيام الخمسة الماضية إلى 42 شخصا، مع توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الأفغانية بإصابة إجمالي 66 شخصا آخرين خلال الأيام الخمسة الماضية، حيث أدت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة، التي ألحقت أضرارا بجميع ولايات أفغانستان تقريبا، إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وصواعق برق.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في أنحاء البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أفغانستان في منشور على تطبيق "إكس" بأن تقارير فرقه الميدانية الأولية سجلت وفاة 19 شخصا وتضرر أكثر من 900 أسرة جراء الفيضانات.

ولفت المكتب إلى أن التقييمات لا تزال جارية، وقد تتغير الأرقام.