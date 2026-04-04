قتلى ومصابون بهجمات متبادلة بالمسيَّرات بين روسيا وأوكرانيا

كييف (وكالات)



أصابت مسيَّرة روسية سوقاً في مدينة نيكوبول في شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 25 بجروح، بحسب ما أفاد مسؤولون أمس.

وقال مكتب الادعاء المحلي: إن السوق الواقع في نيكوبول في منطقة دنيبروبيتروفسك أصيب عند الساعة التاسعة صباحاً. وأعلن مسؤول الإدارة العسكرية في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية أولكسندر غانيا في منشور على تلغرام: إن ثلاث نساء ورجلين قتلا، مضيفاً أن من بين الجرحى فتاة في الرابعة عشرة حالتها حرجة.

وأصيب ستة أشخاص بجروح صباح أمس في مدينة خاركيف قرب خط الجبهة، بحسب ما أعلنت شرطة المنطقة. وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 286 مسيّرة خلال الليل تم اعتراض 260 منها.

وفي منطقة سومي في الشمال، أصيب 11 شخصاً بجروح في ضربات استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بحسب الشرطة. وأظهرت صور نشرتها أجهزة الطوارئ الأوكرانية ألسنة اللهب تتصاعد من الطوابق العلوية لأحد الأبنية.

وذكر غانيا في وقت سابق على «تلغرام» أن ضربات روسية ليل الجمعة السبت أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص في دنيبروبيتروفسك بينهم رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر وطفل في السادسة.

وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية أمس أن ثلاثة مدنيين على الأقل لقوا حتفهم إثر هجوم بمسيَّرة أوكرانية في لوهانسك التي تحتلها روسيا شرقي أوكرانيا.

وقال ليونيد باسيتشنيك الذي عينته روسيا رئيساً لإدارة لوهانسك إنه تمت مهاجمة مبان سكنية في قرية ميخايليفكا في حي كريمينا بمنطقة لوهانسك على بعد 45 كيلومتراً من الجبهة.

كما تم تسجيل هجمات بمسيَّرات أوكرانية في أحياء أخرى بالمنطقة، فيما تم رصد أضرار بالبنية التحتية للسكك الحديدية.



إمدادات

وأكد رئيس الأركان العامة للجيش الأوكراني شن ضربات بمسيَّرات في منطقة لوهانسك ضد عدة قطارات تنقل إمدادات وقود للجيش الروسي.

توازياً، ​قالت الرئاسة التركية: ⁠إن الرئيس رجب طيب ​أردوغان ​أبلغ أمس ​نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن ‌دعم تركيا للمفاوضات ‌بين أوكرانيا وروسيا سيستمر.

وأضافت ​أن أردوغان قال لزيلينسكي خلال لقائهما ‌في إسطنبول: ​إن تركيا تولي أهمية ​كبيرة ‌لسلامة ⁠الملاحة ‌في ‌البحر الأسود، ⁠وإن أمن إمدادات ​الطاقة يعد أمراً بالغ الأهمية.