عشرات القتلى جراء عواصف في باكستان وأفغانستان

أفادت وكالات إدارة الكوارث في أفغانستان وباكستان، اليوم الثلاثاء، بمقتل 188 شخصاً جراء أمطار غزيرة وفيضانات وثلوج تضرب البلدين منذ أكثر من أسبوعين.

وقال محمد يوسف حماد، المتحدث باسم الإدارة الوطنية لمكافحة الكوارث في أفغانستان: "قضى 123 شخصاً منذ 26 مارس نتيجة الأمطار والفيضانات وانزلاقات التربة والصواعق".

وبين الأحد والثلاثاء فقط، قُتل 46 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، بينهم مولود جديد في ولاية غزنة، بينما أصيب والداه بجروح، بحسب المكتب الإعلامي لحاكم الولاية.

وفي ولاية خيبر بختونخوا بشمال باكستان، ارتفع عدد القتلى منذ 25 مارس إلى 47 شخصاً، بينهم 27 طفلاً، وفقاً لوكالة إدارة الطوارئ في الولاية.

كما كشفت آخر حصيلة صادرة عن سلطات إدارة الكوارث المحلية عن وفاة 65 شخصاً على الأقل في باكستان، بما في ذلك 18 حالة وفاة سُجلت منذ 20 مارس في ولاية بلوشستان جنوب غرب البلاد.

وتسببت الأحوال الجوية القاسية بأضرار مادية واسعة النطاق، وأدت إلى إغلاق طرق رئيسية.