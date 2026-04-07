الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تعلن توسيع عملياتها البرية في جنوب لبنان

نازحون في مخيم غير رسمي أقيم على واجهة بيروت البحرية (أ ف ب)
8 ابريل 2026 02:24

بيروت (الاتحاد)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، توسيع عمليته العسكرية البرية في جنوبي لبنان، عبر الدفع بالفرقة العسكرية 98 ليرتفع عدد الفرق المشاركة بالعمليات إلى 5 منذ مارس الماضي.
ومنذ 2 مارس، أعلن الجيش الإسرائيلي مرارا توسيع توغله جنوبي لبنان، دافعاً بأربع فرق عسكرية، بهدف السيطرة على أراضي لبنانية حتى نهر الليطاني بدعوى «إقامة منطقة أمنية عازلة».
 وقال الجيش في بيان، إن «الفرقة 98 انضمت إلى الفرق 91، 36، 146 و162، وذلك في إطار توسيع العمليات البرية، بالتزامن مع القصف المدفعي والجوي الذي يستهدف مناطق في جنوبي لبنان».
 وأضاف أن «هذه القوات تعمل على تعزيز خط الدفاع الأمامي، ومنع وإزالة التهديد عن سكان الشمال»، دون توضيح مدى التوغل داخل الأراضي اللبنانية.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن أكثر من 1530 شخصاً قتلوا في غارات إسرائيلية في جميع أنحاء البلاد منذ تجدد الحرب مع «حزب الله».
وفي سياق آخر، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان بأن عدد المسجلين كنازحين في لبنان تجاوز 1.1 مليون شخص، في ظل استمرار تصاعد الاحتياجات الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد.
وأشار المكتب إلى أن أكثر من 137 ألف شخص - يشكل الأطفال نحو ثلثهم - يقيمون في ما يقارب 700 مركز إيواء جماعي، معظمها مدارس، بينما يقيم غالبية النازحين مع المجتمعات المضيفة أو في تجمعات غير رسمية، حيث يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى أبسط الخدمات الأساسية.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات صحفية، إن المنظمة وشركاءها يواصلون العمل بشكل وثيق مع حكومة لبنان للاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
ولفت إلى أنه مع تضرر محطات الضخ وخطوط الإمداد الرئيسية في محافظات عدة في لبنان، قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» خلال الشهر الأول من التصعيد بتوفير أكثر من 280 ألف لتر من الوقود لنحو 45 محطة ضخ ومحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في أنحاء البلاد، إضافة إلى دعم أعمال الإصلاح والصيانة لهذه المنشآت.

 

أخبار ذات صلة
خفض التصعيد
جددت الأمم المتحدة دعوتها العاجلة إلى خفض التصعيد واحترام القانون الدولي الإنساني، مؤكدة ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجالين الإنساني والصحي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، إضافة إلى توفير التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية.

إسرائيل
لبنان
الجيش الإسرائيلي
نهر الليطاني
غارات إسرائيلية
الأمم المتحدة
الأطفال
اليونيسف
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
آخر الأخبار
جاسم البديوي متحدثاً خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون (وام)
مسؤول بالصحة العالمية يساعد في إجلاء مرضى من غزة عبر معبر رفح (أرشيفية)
سوداني يسير بين أنقاض مبنى مدمر في أم درمان (أرشيفية)
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©