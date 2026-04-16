حصيلة جديدة لضحايا الفيضانات في الدومينيكان وهايتي

أسفرت الأمطار الغزيرة والفيضانات في جمهورية الدومينيكان وهايتي عن مقتل 19 شخصا وتشريد الآلاف منذ الأسبوع الماضي، وفق حصيلة جديدة صدرت الخميس عن مصادر رسمية والصليب الأحمر.

وأشار تقرير سابق إلى سبع وفيات في جمهورية الدومينيكان. كما أفادت وكالة الحماية المدنية في هايتي بوقوع 12 حالة وفاة في محافظات عدة.

بدأت الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية ليلة السابع من ابريل واستمرت لأكثر من أسبوع.

في جمهورية الدومينيكان، تُبقي السلطات على حالة التأهب الوقائي في 24 محافظة من أصل 31، على الرغم من انخفاض حدة الأمطار في الساعات الأخيرة.

وصرح مدير الدفاع المدني خوان سالاس بأنه "تم انتشال خمس جثث"، بينما توفي شخصان آخران الأسبوع الماضي.

وأشار مركز عمليات الطوارئ أيضا إلى نزوح وإجلاء ما لا يقل عن 30 ألفا و500 شخص في الدولة الكاريبية.

وتضرر نحو 6500 منزل، وعُزلت 38 قرية.

أدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق المدارس وتقليص ساعات العمل الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة سانتو دومينغو.

وتؤثر الأمطار على كامل جزيرة هيسبانيولا التي تتقاسمها جمهورية الدومينيكان مع هايتي، ويتوقع معهد الأرصاد الجوية الدومينيكي مزيدا من الأمطار والبرد في الأيام المقبلة.

وأوضح سالاس أن "الدفاع المدني يحافظ على أعلى مستوى من التأهب. وتشير التوقعات خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى مزيد من الأمطار الغزيرة التي ستؤثر على جزء كبير من البلاد".