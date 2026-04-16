الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي: أمن دول الخليج وأوروبا مترابط

رئيسة المفوضية الأوروبية تستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي
16 ابريل 2026 17:09

أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن أمن دول الخليج وأوروبا مترابط، مشددة على تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودوله الأعضاء في مواجهة الهجمات غير المبررة من إيران.

وقالت فون دير لاين، في بيان عقب اجتماعها في بروكسل مع جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن التطورات الأخيرة تظهر بوضوح سبب عدم وجوب امتلاك إيران أسلحة نووية.

وأعربت عن تقديرها للتضامن وجهود الوساطة التي أبدتها العديد من دول الخليج في الحرب الروسية - الأوكرانية، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب شراكة أوثق بين أوروبا ودول الخليج.

وأضافت أن القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، في وقت لاحق من العام الحالي، تمثل فرصة مثالية لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

كما أعربت فون دير لاين عن تطلعها إلى مواصلة المناقشات في قبرص الأسبوع المقبل.

المصدر: وام
المفوضية الأوروبية
الاتحاد الأوروبي
دول مجلس التعاون الخليجي
دول الخليج العربي
الأمن
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©