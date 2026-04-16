الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
ميرتس يدلي بتصريح بشأن تأمين مضيق هرمز

سفن شحن قرب مضيق هرمز
16 ابريل 2026 18:25

قال ​المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن بلاده مستعدة ⁠من حيث المبدأ ​للمشاركة في ​تأمين ممرات ‌العبور ⁠عبر ​مضيق هرمز حالما تنتهي الأعمال القتالية ‌ويصدر تفويض بذلك، ويفضل أن ‌يكون من الأمم المتحدة، ​ويحصل على موافقة البرلمان الألماني.
وردا على سؤال حول الدور ‌الذي يمكن أن ​تلعبه ألمانيا في تأمين المضيق، قال "ما زال الأمر سابقا ​لأوانه".
جاء ‌ذلك ⁠قبل ‌يوم ‌من بدء محادثات ⁠في العاصمة الفرنسية باريس حول ​مضيق هرمز.
وأوضح أن المحادثات ستناقش ما إذا كان تدخل الجيش الأميركي ضروريا إلى جانب أوروبا في تلك المهمة.
وأفاد مصدر حكومي لوكالة "رويترز" للأنباء بأن ألمانيا قد تسهم بكاسحات ألغام أو سفن ‌استطلاع (إم.جيه332)، وبأن قاعدة ​لوجستية بحرية في جيبوتي يمكن استخدامها.
وأضاف المصدر أن نشر فرقاطات ألمانية أمر مستبعد.

المصدر: رويترز
فريدريش ميرتس
ألمانيا
مضيق هرمز
بايرن ميونخ بطل أندية أوروبا
مراجعة أسبوعية لقرار تعليق الحافلات المدرسية وتنظيم الرسوم في «الخاصة»
العين تستضيف نهائي «الاستحقاق» للجولف لحسم أبطال الموسم
دراسة تكشف خطورة الإدمان على روبوتات الذكاء الاصطناعي
مصرع نجم يوفنتوس وأرسنال السابق في حادث قطار مأساوي
